Altında talep de, fiyat da artıyor! Beklenti...

Yılbaşından bu yana gram gümüş yüzde 15.87 yükselirken gram altın yüzde 9.50 değer kazandı. Aynı dönemde altının onsu ise 6.21 geriledi. Gümüşün onsundaki çıkış da yüzde 0.46 ile sınırlı kaldı. Gram altın ve gram gümüşteki yükseliş dolar kurundaki artıştan kaynaklandı. Aynı dönemde altının onsu gerileyip gümüşün onsu yükselince gümüşteki değer artışı altındaki değer artışının üzerinde gerçekleşti.

Gram altın ve gümüşe talep sürüyor ve ilginin devam etmemesi için henüz ciddi bir neden gözlenmiyor. Dolara alternatif olarak altını tercih edenler beraberinde fiyatları da yukarı doğru itiyor.

ALTINDA SEYİR NASIL DEĞİŞİR?

1- Türkiye’de altın fiyatları için belirleyici faktör doların seyri. Doların yükseliş eğilimini koruması, altına olan talebin de güçlü kalmasına neden oluyor. Dolar kuruna yönelik yükseliş beklentileri kırılmadıkça altındaki yükseliş eğilimi sürecektir.

2- Tasarruf amacı ile biriktirilmesi altının tasarruf sahipleri nezdinde önemli bir enstrüman olarak kalmasını sağlıyor.

3- Altının ons fiyatı 1.781 dolar seviyesinde ve yıl sonuna ilişkin altın beklentileri yüksek. Tekrar toparlandığında gram altının kurdaki artışın da üzerinde bir performans sergilemesi mümkün olabilecektir.