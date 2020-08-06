Altında tarihi çifte rekor

Gram altın 465 lirayı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Fiyatlardaki sert yükselişte ABD-Çin arasında TikTok nedeniyle yeniden gerilen ilişkiler önemli etken. Ayrıca merkez bankalarının piyasalara bol bol para enjekte etmeleri ve negatif faiz getirisi de yine altına yaradı. Pandemide ikinci dalganın olacağı endişesiyle, yatırımcı yeniden ‘güvenli liman’ olan altına yöneldi.

3.000 lirayı aştı

Gramdaki bu yükselişte altının ons fiyatının (31.1 gram) dün tarihinde ilk defa psikolojik sınır olan 2.000 doları aşarak, 2.052 dolara kadar çıkması da etkili. Böylece sarı metalde çifte rekor kırıldı. Kuyumcuda al-sat arasındaki makas ise iyice açıldı. Gram 20 lira daha pahalıya satılıyor. Gramın yanı sıra dün çeyrek altın 779 liraya, Cumhuriyet Altını da 3.098 liraya kadar yükseldi. Uzmanlar, yılsonuna kadar gram altının 550 lirayı, ons altının ise 2.300 doları görebileceğini öngörüyor.







