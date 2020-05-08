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Ekonomi Altında yeni rekor

Altında yeni rekor

Ekonomi

Altında yeni rekor

Altın fiyatları dur durak bilmiyor. Önceki gün 392.9 lirayla rekor kıran gram altın, dün de yükselişine devam ederek 396 lirayla tarihi zirvesine ulaştı.

08 Mayıs 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Altındaki bu yükseklişte doların dün 7.26 liraya çıkarak kendi rekorunu kırması etkili oldu. Dolar en son Ağustos 2018’de 7.24 lira ile zirveyi görmüştü. Dün çeyrek altın 648.10 liraya, Cumhuriyet altını ise 2 bin 580 liraya çıktı. Dövizdeki gerilemeyle gram altın gün içinde 390 lira seviyesine indi.

Gramda 400 lira beklentisi

Uzmanlar, corona virüs nedeniyle küresel ekonomide faaliyetlerin durması, ekonomik verilerde zayıf tabloların gelmesi ve ülkelerin ekonomik büyümelerinde sert daralmaların görülmesi nedeniyle yatırımcının altına yöneldiğini belirtti. Dünya genelinde ekonomilerin yakın zamanda tekrar açılacağına yönelik açıklamaların, risk algısını görece azalttığını ifade eden uzmanlar, gram altında 380-400 lira bandının izleneceğini söyledi.

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