Altında yükseliş devam ediyor! Gram altın kaç lira oldu?

Ons altın fiyatları 1800 doların üzerinde tutunmaya başladı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın tahvil alımını azaltma ve faiz artırımı konusunda net mesajlar vermemesi altına olan ilgiyi artırdı.

Jackson Hole sempozyumunda değerlendirme yapan ABD Merkez bankası Başkanı Jerome Powell, yüzde 2 enflasyona sürdürülebilir temelde ulaşıp ulaşılamayacağını zamanın göstereceğini belirterek, bugünün zorluklarına rağmen ABD ekonomisinin pandemi öncesine benzer istihdama giden bir patikada olduğunu kaydetti.

Powell, varlık alımının azaltımı ve hızının faiz artırımının zamanlaması konusunda doğrudan bir işaret içermeyeceğini bildirdi.

ONS ALTIN 1800 DOLARIN ÜZERİNDE

Ons altın fiyatları haftaya 1817 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1817 dolar, en yüksek 1823 dolar seviyesi görüldü. Ons altındaki güçlenme gram altına da yansıdı.

GRAM ALTIN 490 LİRAYI GÖRDÜ

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında 540.6 lira ile tarihi zirvesine ulaşan gram altın yeniden yükseliş trendine girdi. Haziran ayında tarihi zirve denemesi yapan ancak 2 lira gerisinde kalan gram altın güne 487 liradan başladı. Gün içinde en düşük 486.8 lirayı gören gram altın en yüksek 490.1 lirayı test etti. Saat 08:38 itibariyle gram altın 488 liradan alıcı buluyor.

ALIŞ SATIŞ

Gram altın 487,74 487,83

22 Ayar Bilezik 443,07 446,31

Cumhuriyet Altını 3.157,00 3.205,00

Yarım Altın 1.586,00 1.608,00

Çeyrek Altın 793,00 805,00