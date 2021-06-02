Altında yükseliş sürüyor! Gram altın kaç lira oldu?

Altın piyasasında, en düşük 522 bin 450 lirayı, en yüksek ise 526 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 524 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 421 milyon 853 bin 609,72 lira, işlem miktarı ise 808,93 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 421 milyon 853 bin 609,72 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler, Halkbank şeklinde sıralandı.

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA OLDU?

Çeyrek altında alış fiyatı 848 lira ile satış fiyatı ise 867 lira oldu.