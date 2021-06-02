Ekonomi Altında yükseliş sürüyor! Gram altın kaç lira oldu?

Altında yükseliş sürüyor! Gram altın kaç lira oldu?

Ekonomi

Altında yükseliş sürüyor! Gram altın kaç lira oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının gram fiyatı 524 TL'ye yükseldi.

02 Haziran 2021, Çarşamba 17:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Altın piyasasında, en düşük 522 bin 450 lirayı, en yüksek ise 526 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 524 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 421 milyon 853 bin 609,72 lira, işlem miktarı ise 808,93 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 421 milyon 853 bin 609,72 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler, Halkbank şeklinde sıralandı.

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA OLDU?

Çeyrek altında alış fiyatı 848 lira ile satış fiyatı ise 867 lira oldu.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
“O İş Halkta…”
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Vergi indirimi de almalısınız
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
Sabır, inanç, hırs ve çalışmanın zaferi
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Metropol arıcıları
Murat Gülderen
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Bilal Emin Turan
Dev şirketleri yönetip tasarruftan ödün vermiyorlar
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Acil para lazım!
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2021 Nefes kredisi şartları nelerdir? Başvurusu nasıl yapılır? Nefes kredisi veren bankalar