Altından şal görenleri şaşırtıyor

Siz hala evlilik teklifleri için tek taş mı kullanıyorsunuz? Galiba artık tek taş pırlanta yüzükler demode oluyor. Batman'daki bu altın şalı görünce gözleriniz kamaşacak...

08 Ekim 2019, Salı 08:54
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Altından şal görenleri şaşırtıyor

Batman’da bir kuyumcu Dubai’den getirttiği el işlemesi 22 ayar altın şalı vitrinine koydu. 1.2 kilo ağırlığındaki şalın değeri 340 bin lira. Kuyumcu Mehmet Tikiz, “Bir müşteri ciddi şekilde pazarlık yaptı. Sevgilisi evlilik teklifini kabul ettiğinde bunu alacağını söyledi. Şu an onu bekliyoruz” dedi.

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