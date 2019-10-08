Altından şal görenleri şaşırtıyor

Batman’da bir kuyumcu Dubai’den getirttiği el işlemesi 22 ayar altın şalı vitrinine koydu. 1.2 kilo ağırlığındaki şalın değeri 340 bin lira. Kuyumcu Mehmet Tikiz, “Bir müşteri ciddi şekilde pazarlık yaptı. Sevgilisi evlilik teklifini kabul ettiğinde bunu alacağını söyledi. Şu an onu bekliyoruz” dedi.