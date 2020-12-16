Ekonomi Altından sonra gümüş fiyatlarında sert yükseliş

Altından sonra gümüş fiyatlarında sert yükseliş

Ekonomi

Altından sonra gümüş fiyatlarında sert yükseliş

Herkes altın fiyatlarını konuşurken gümüş, ons başına yüzde 3.02 artarak 25.26 dolara yükseldi.

16 Aralık 2020, Çarşamba 16:28 Son Güncelleme:
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ABD'de ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla hazırlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerin yeniden başlaması üzerine, değerli metal fiyatları yüzde 3.0 artan gümüşün liderliğinde yükseldi.

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 ABD'li senatör ve Temsilciler Meclisi üyeleri, iki partinin de desteklediği 748 milyar dolar büyüklüğünde olması beklenen teşvik paketine son şeklini verip onaylamak üzere, ABD hükümetinin merkezi olan Capitol Hill'da bir araya geldiler.

Piyasalarda ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın bugün Türkiye saati ile Fed'in bugün Türkiye saati ile 22:00'de yapacağı açıklamada, Covid aşılarının piyasaya sürülmesinin ekonomik görünümü nasıl değiştirdiğine ilişkin değerlendirmesini paylaşması bekleniyor.

Gelişmelerle gümüş, ons başına yüzde 3.02 artarak 25.26 dolara yükseldi. Altın yüzde 0.46 artışla 1,863.06 dolara yükselirken, paladyum yüzde 1.02 artışla 2,345,90 dolara çıktı. Aynı zamanda platin ons başına yüzde 0.97 artışla 1,050.62 dolara yükseldi.

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