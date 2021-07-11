Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın ilgili yazısı şöyle;

BIST 100 Endeks hisselerinin hacmi 12,3 milyar TL’den 10,1 milyar TL’ye geriledi. Borsadaki hisselerin ortalama fiyat/kazanç oranı geçtiğimiz yıl aralık ayında 18,64 seviyesindeyken 9 Temmuz 2021 itibariyle 10,24’e geriledi. Değerleme oranları da aynı şekilde aşağıya kaydı. Görüldüğü kadarıyla endeksi yukarı taşıyacak yeni hikâyeye ihtiyaç var.

"MERKEZ BANKASI FAİZDE DEĞİŞİKLİĞE GİTMEYECEKTİR"

Enflasyon verileri faizde bir hareket için henüz istenen işareti vermiş değil. TÜFE 17,53, ÜFE ise 42,89 seviyesinde bulunuyor.

Üretici fiyatları dört aydır aylık yüzde 4 artış kaydediyor. Merkez Bankası enflasyondaki çıkışı da göz önünde bulundurarak önümüzdeki hafta 14 Temmuz günü yapılacak toplantısında faizde değişikliğe gitmeyerek pas geçecektir.

DOLAR VE ALTIN YÖNELİMİ DEVAM EDİYOR

Enflasyonun ve döviz kurunun yüksek seyrinin korunmasın nedeniyle tasarruf sahiplerinin dolar ve altın yönelimi devam ediyor.

Yatırım araçları içerisinde döviz ve altının güçlü ağırlığında bu yönüyle herhangi bir değişim söz konusu değil. Gram altının fiyatı son dört gündür 500 seviyesinin üzerinde. Yükseliş eğilimi de korunuyor.

PİYASA DEĞERİ, YILLIK SATIŞLARININ ALTINDA OLAN ŞİRKETLER

BIST 100 hisseleri içerisinden piyasa değeri yıllık satışlarının altında olan 23 şirket bulunuyor. Bu firmaların yıllık kar ve özsermayelerini piyasa değerleri ile ilişkilendirdiğimizde F/K oranı 20 ve piyasa defter değeri 6’nın altında olan 18 şirket yer aldığı gözlenmekte.

Yapılan çalışmada listeye giren 18 şirketin dokuzu yılbaşından bu yana yükselirken diğer dokuzu geriledi. Şirketlerin yıllık satışlarının artması halinde mali yapılarında meydana gelecek olumlu gelişmeler fiyatlarına da olumlu yansıması beklenmeli.

Ancak bunun için makro ekonomik verilerde düzelme meydana gelmesi ve kurumsal yatırımcıların ilgisinin de önemli olduğu göz ardı edilmemeli.

YATIRIMDA TEMEL YANILGILAR

VADE VE RİSK YANILGISI: Yatırım araçlarının vade ve risklerine ilişkin yanılgı; farklı vade ve risklerdeki enstrümanları sürekli her gün karşılaştırarak, kazanç ve kayıplara ilişkin envanter çıkarmak potansiyel getirilerden uzaklaşılmasına neden olacaktır.

GÜNDEM YANILGISI: Mevcut gündemin kalıcı olabileceği düşünülerek pozisyon değiştirmek. Türkiye’deki en önemli gündem maddelerinin bile kalıcılık süresi fazla uzun değildir. Mevcut gündeme göre pozisyon almak, kısa sürede gündem değiştiğinde yatırım pozisyonunun da değişmesine neden olacaktır.

BEN BİLİRİM YANILGISI: Çevredeki herkesin yanlış düşündüğü, yatırımcının kendisinin haklı olduğunu düşünmesi verilen kararları olumsuz etkileyecektir.

KAZANCA BAĞLILIK YANILGISI: Yatırımın sürekli aynı getiriyi sağlayacağı ya da o yatırımdan uzaklaşmanın hata olacağı düşüncesi.

KÜÇÜK PARA YANILGISI: Küçük para ile zengin olunmaz yanılgısı birikimden uzaklaştırır. Yatırımların kartopu etkisinin görülmemesine neden olabilir. Birikim ve tasarruf gelişmiş toplumların hayatında başarıya ulaşan insanların olmazsa olmazlarındandır.

İYİ NİYET YANILGISI: İyi niyetle yatırım yapıldığının düşünülerek, sonucundan iyi niyet beklemek.

DOLANDIRILMA YANILGISI: Piyasalarda herkesin bir çıkarı vardır, herkes dolandırıcıdır yanılgısı. Piyasalarda alım ve satım yapanların tek amacı vardır kazanmak. Biri satıyorken biri alıyordur. Alanlar aldıkları yönde, satanlar sattıkları yönde hareket eder. Piyasanın kendi dinamiklerinde spekülatif eğilimler vardır. Sürekli dolandırıldığının düşünülmesi işlemsel hataların görülmemesini sağlar.

HASSASİYET YANILGISI: Piyasaların hassasiyetlerini görmezden gelerek karar almak, yatırım kararlarını olumsuz etkiler.







