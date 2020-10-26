Altının gram fiyatı 493 lira ile haftaya rekor kırarak başladı

Yeni haftaya rekorla başlayan altının gram fiyatı 493 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 809 liradan, cumhuriyet altını ise 3.294 liradan satılıyor

Cuma gününü 487 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, dolar kurundaki yükselişe paralel olarak yeni haftaya rekorla başladı. Gram altın saat 11.10 itibarıyla 493 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 809 liradan, cumhuriyet altını ise 3.294 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.899 dolar seviyesinde bulunuyor.

Piyasalara corona virüs etkisi

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın etkisiyle Avrupa'da sıkı tedbirlerin tekrar gündeme geldiğine dikkati çeken analistler, Kovid-19 aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.







