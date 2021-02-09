Ekonomi Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı

Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı

Ekonomi

Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı

Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başladı. Altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 420,8 lirada dengelendi. İşte 9 Şubat çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları...

09 Şubat 2021, Salı 11:32 Son Güncelleme:
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Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 416,5 liradan tamamladı.

Gram altın 420 lirada dengeledi 

Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 420,8 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 688 lira, Cumhuriyet altını da 2.811 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı 1.842 dolar seviyesinde 

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 1.842 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Gözler teşvik paketinde 

Bugün ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin yanı sıra ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.800 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

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