Yatırımcılar tarafından yıllar boyunca en güvenilir liman olarak görülen altın yatırımcısını son dönemlerde mutlu etmiyor. Gram altın 500 TL sınırından yavaş yavaş uzaklaşırken, çeyrek altın 800 TL sınırında direnç gösteriyor. 22 ayar bilezik ise hafta sonu ve dün yaşadığı şok düşüşün ardından bu sabah biraz da olsa toparlanmaya başladı. İşte, 17 Ağustos 2021 güncel altı fiyatları…

17 AĞUSTOS SALI 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı güne yüzde 0,12 oranında değer kazanarak başladı ve alış fiyatı 486,35 TL, satış fiyatı 486,48 TL oldu. Gram altının satış fiyatı dün 486,35 TL idi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın yeni haftaya durgun giriş yapmış aynı şekilde devam ediyor. Bu sabah çeyrek altın 792,00 TL’den alınıp 803,00 TL’den satılıyor. Çeyrek altın dün 805,00 TL’den satılmıştı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın, bugün yüzde 0,06 oranında yükseldi ve alış fiyatı 1.583,00 TL, satış fiyatı ise 1.606,00 TL oldu. Yarım altının satış fiyatı dün de 1.609,00 TL idi.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın güne değer kaybıyla başladı. Yüzde 0,39 oranındaki düşüşün ardından tam altının alış fiyatı 3.110,10 TL, satış fiyatı ise 3.171,39 TL oldu. Tam altın dün 3.183,96 TL’den işlem görmüştü.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını da güne yüzde 0,30 oranında değer kaybıyla başladı ve şu saatlerde 3.227,00 TL’den alınıp 3.275,00 TL’den satılıyor. Cumhuriyet altını dün 3.285,00 TL’den satıldı.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altının fiyatı 17 Ağustos Salı gününe yüzde 0,11 oranında değer kazanarak başladı ve sabah saatlerinde 266,96 TL’den alınıp 320,67 TL’den satılıyor. 14 Ayar altının dünkü satış fiyatı 320,78 TL idi.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altın 17 Ağustos Salı sabahında yüzde 0,40 oranında değer kaybıyla başladı ve alış fiyatı 354,75 TL olurken satış fiyatı 355,08 TL oldu. 18 ayar altın dün 356,49 TL’den işlem gördü.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?