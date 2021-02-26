Ekonomi Altının gramı günü yüzde 1,33 artışla tamamladı

Altının gramı günü yüzde 1,33 artışla tamamladı

Ekonomi

Altının gramı günü yüzde 1,33 artışla tamamladı

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,33 artışla 418,50 liradan tamamladı.

26 Şubat 2021, Cuma 18:15 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 678,00 lira, Cumhuriyet altını 2.777,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,33 yükselişle 418,50 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


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