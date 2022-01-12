Altının gramı kaç TL oldu? Çeyrek altın, yarım altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? 12 Ocak altın fiyatları
Altının gramı dün 800 TL sınırını geçti ve gün boyunca yukarı yönlü hareketine devam etti. Altın fiyatlarındaki bu yükselişin 12 Ocak Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verilerinin etkisi ile gerçekleştiği konuşulurken, ons altın 1820 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Peki, bugün altının gramı kaç TL oldu? Çeyrek altın, yarım altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? İşte 12 Ocak altın fiyatları…
12 Ocak 2022, Çarşamba 08:58 Son Güncelleme:
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Piyasada en fazla işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dün hızlı devam eden yükselişin ardından altın fiyatları 12 Ocak Çarşamba gününe değer kaybıyla başladı. Altının gramı bugün yüzde 0,43 oranında düşüş yaşarken, çeyrek altında bu oran yüzde 0,60 oldu. İşte 12 Ocak 2022 Çarşamba sabahında altın fiyatlarında son durum…
12 OCAK 2022 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 805,16 TL
- Gram altın satış fiyatı: 805,27 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.303,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.329,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.607,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.661,00 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.213,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.299,00 TL
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
- 22 ayar bilezik alış fiyatı: 731,01 TL
- 22 ayar bilezik satış fiyatı: 740,64 TL
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