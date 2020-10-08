Ekonomi Altının kilogramı 482 bin 350 liraya yükseldi

Altının kilogramı 482 bin 350 liraya yükseldi

Ekonomi

Altının kilogramı 482 bin 350 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 482 bin 350 liraya yükseldi.

08 Ekim 2020, Perşembe 18:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Altın piyasasında, en düşük 476 bin lira, en yüksek 482 bin 350 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,5 artışla 482 bin 350 liradan tamamladı. KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 830 milyon 582 bin 191,86 lira, işlem miktarı ise 1.754,38 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 841 milyon 456 bin 62,41 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Intl Hrm Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Kanadalı sunucuya diplomasi dersi!
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Türkiye'nin zaaf harcamaları
Özlem Denizmen
Oral Çalışlar
Adı,'Tam Demokrat'
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İş insanı Murat Baysal Irak’ta yeni projesini hayata geçirdi