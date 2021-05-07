Ekonomi Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu

Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu

Ekonomi

Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu.

07 Mayıs 2021, Cuma 18:25 Son Güncelleme:
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Altın piyasasında, en düşük 482 bin 950 lirayı, en yüksek ise 487 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artarak 487 bin 200 liradan tamamladı. KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 318 milyon 94 bin 583,02 lira, işlem miktarı ise 655,57 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 319 milyon 439 bin 785,40 oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Türkiye İş Bankası, Halkbank sıralandı.

AA

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