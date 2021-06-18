Ekonomi Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi

Ekonomi

Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 500 bin liraya geriledi.

18 Haziran 2021, Cuma 18:16 Son Güncelleme:
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Altın piyasasında, en düşük 498 bin 300 lirayı, en yüksek ise 500 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 500 bin liradan tamamladı. KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 487 milyon 167 bin 814,61 lira, işlem miktarı ise 982,72 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 511 milyon 13 bin 98,37 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Nil Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı. Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

AA

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