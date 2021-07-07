Ekonomi Altının kilogramı 504 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 504 bin liraya yükseldi

Ekonomi

Altının kilogramı 504 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 504 bin liraya yükseldi.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 18:04 Son Güncelleme:
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Altın piyasasında, en düşük 502 bin 500 lirayı, en yüksek ise 504 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 504 bin liradan tamamladı. KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 562 milyon 393 bin 871,62 lira, işlem miktarı ise 1.120,72 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 575 milyon 990 bin 441,26 lira oldu. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı. Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

AA

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