Altının onsu 14 Ocak Cuma sabahında 1.827 dolar seviyelerinde işlem görüyor. ABD enflasyon verilerinin yüksek gelmesi, FED’in faiz artırımına gideceği yönündeki beklentileri yükseltirken, altın piyasası da bu verilerin eşliğinde yeniden şekilleniyor. Sabah saatlerinde gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik fiyatları da yukarı yönlü hareketine devam ediyor…

14 ARALIK 2022 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 796,61 TL

Gram altın satış fiyatı: 796,73 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.286,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.324,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.572,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.645,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.144,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.272,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?