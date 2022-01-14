Altının onsu kaç dolar? 14 Ocak 2022 gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik fiyatları
Altın fiyatları dalgalı seyrine devam ediyor. Dün sabah 780’li seviyelerde işlem gören gram altın bugün 790 TL seviyesinin üzerine çıktı. ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından faiz beklentileri yükselirken altının onsu kuvvetleniyor. İşte, 14 Ocak 2022 gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik fiyatları ve piyasalarda son durum…
14 Ocak 2022, Cuma 08:44 Son Güncelleme:
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Altının onsu 14 Ocak Cuma sabahında 1.827 dolar seviyelerinde işlem görüyor. ABD enflasyon verilerinin yüksek gelmesi, FED’in faiz artırımına gideceği yönündeki beklentileri yükseltirken, altın piyasası da bu verilerin eşliğinde yeniden şekilleniyor. Sabah saatlerinde gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik fiyatları da yukarı yönlü hareketine devam ediyor…
14 ARALIK 2022 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 796,61 TL
- Gram altın satış fiyatı: 796,73 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.286,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.324,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.572,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.645,00 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.144,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.272,00 TL
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
- 22 ayar bilezik alış fiyatı: 724,20 TL
- 22 ayar bilezik satış fiyatı: 732,19 TL
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