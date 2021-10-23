'Altın'la anında kazanç! Büyük ikramiye 200 bin lira
Çekiliş tarihi veya çekiliş saati beklemeye gerek yok. Kazı Kazan oyunlarından Altın hem çok eğlenceli hem yüksek ikramiyeler veriyor. 'Altın' Kazı Kazan kartıyla hemen kazanmak çok basit. İşte bir bakışta Kazı Kazan oyunlarından Altın...
23 Ekim 2021, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
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NASIL OYNANIR?
Soldaki alanda ikramiyelerin saklı olduğu külçe altınlar, ve sağdaki BONUS OYUN alanındaki yıldız ve ödül yazısı kazınır.
NASIL KAZANILIR?
- Soldaki alanda üç adet aynı ikramiye tutarının bulunması halinde ikramiye tutarı kazanılır.
- Sağdaki alanda yıldız kazınıp ikonu bulunursa, ÖDÜL’de yazan ikramiye kazanılır.
- Her iki oyunda da ikramiye bulunması halinde, iki ikramiye de kazanılır.
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