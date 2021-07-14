Türkiye Altınoluk'ta dehşet anları! Alev alev yandı...

Altınoluk'ta dehşet anları! Alev alev yandı...

Türkiye

Altınoluk'ta dehşet anları! Alev alev yandı...

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı turistik Altınoluk Mahallesi'nde, iskelede bağlı tur teknesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 10:19 Son Güncelleme:
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Altınoluk'ta iskeleye bağlı olan, 35 metre uzunluğundaki 'Ergün Ağa' isimli tur teknesinde, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik panosundan kaynaklandığı sanılan yangında alevler, kısa sürede büyüdü ve teknenin yer yerini sardı. Sahildekiler ise kısa süreli panik yaşadı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tekne, kullanılamaz hale geldi.  


Tur teknesinin makinisti, "Ben ve diğer personel teknede yatıyorduk. Dumanlar, sonra da alevler yükselmeye başlamış. Bizim personel fark etmiş. Hemen tekneden çıktı. Bu sırada yangın büyüdü. Elektrik panosundan çıktığını tahmin ediyoruz" dedi. 

DHA

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