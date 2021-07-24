Türkiye Altınoluk’taki hortumun yeni görüntüsü ortaya çıktı

Altınoluk’taki hortumun yeni görüntüsü ortaya çıktı

Türkiye

Altınoluk’taki hortumun yeni görüntüsü ortaya çıktı

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi’nde, fırtınanın ardından oluşan hortuma ait yeni görüntü ortaya çıktı.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 18:34 Son Güncelleme:
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Edremit ilçesine bağlı turistik Altınoluk Mahallesi’nde, 22 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında şiddetli fırtına meydana geldi. Fırtına esnasında oluşan hortum nedeniyle plaj şemsiyelerinin havada uçuştuğu o anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. 3 kişinin havada uçuşan cisimlerin çarpması nedeniyle hafif şekilde yaralandığı o anların kaydedildiği yeni görüntü ortaya çıkarken, hortum anında yaşanan panik net şekilde görüldü.

DHA

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