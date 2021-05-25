Altınordu - Altay finalinin hakemi Cüneyt Çakır

Altınordu ile Altay arasında oynanacak olan TFF 1. Lig play-off final mücadelesini Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklandı. Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği karşılaşma yarın akşam oynanacak. Altay ile Altınordu'nun karşı karşıya geleceği play-off finali, İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Final karşılaşması beIN SPORTS ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.