Altınordu - Altay finalinin hakemi Cüneyt Çakır
TFF 1. Lig'deki Altınordu - Altay play-off finalini Cüneyt Çakır yönetecek.
25 Mayıs 2021, Salı 12:16 Son Güncelleme:
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Altınordu ile Altay arasında oynanacak olan TFF 1. Lig play-off final mücadelesini Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklandı. Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği karşılaşma yarın akşam oynanacak. Altay ile Altınordu'nun karşı karşıya geleceği play-off finali, İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Final karşılaşması beIN SPORTS ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
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