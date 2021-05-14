Altun: İçişleri Bakanımız kamu düzenin ihyası için yılmadan çalışan bir devlet adamıdır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün esas olan, demokrasi ve kamu düzenidir. İçişleri Bakanımız demokratik Türkiye'de kamu düzenin ihyası için yılmadan çalışan bir devlet adamıdır." dedi.
14 Mayıs 2021, Cuma 01:18 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Birileri ülkemizi 1990'ların kaotik ortamına geri döndürmek istiyor olabilir. Boşuna uğraşmasınlar, o günler geride kaldı. Bugün esas olan, demokrasi ve kamu düzenidir. İçişleri Bakanımız demokratik Türkiye'de kamu düzenin ihyası için yılmadan çalışan bir devlet adamıdır."
AA
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