İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır. Aşağıdaki sözde Haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür.

Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz!