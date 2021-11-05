Siyaset Altun'dan açıklama: Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır

Altun'dan açıklama: Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır

Siyaset

Altun'dan açıklama: Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür.' açıklamasında bulundu.

05 Kasım 2021, Cuma 10:51 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır. Aşağıdaki sözde Haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür.

Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz!

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