Siyaset Altun'dan dikkat çeken paylaşım: Bizim yolumuz milletimize hizmet yolu

Altun'dan dikkat çeken paylaşım: Bizim yolumuz milletimize hizmet yolu

Siyaset

Altun'dan dikkat çeken paylaşım: Bizim yolumuz milletimize hizmet yolu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Biz biz olalım, Türkiye düşmanlarının yapay gündemlerine teslim olmayalım. Bizim yolumuz milletimize hizmet yolu." ifadelerini kullandı.

04 Kasım 2021, Perşembe 23:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Altun, sosyal medya hesabından, "Bir çağrımız var" başlığıyla AK Parti'nin 19 yıl boyunca yaptığı icraatların yer aldığı bir video paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoda, AK Parti iktidarlarında kültür-sanat, sanayi ve teknoloji, enerji, ulaştırma, sağlık, eğitim, spor, çevre ve şehircilik, sosyal hizmetler, ekonomi, tarım ile savunma sanayisinde yapılan yatırım ve reformlar yer aldı.

AK Parti'nin 19 yıl boyunca yaptığı hizmetlerin yer aldığı ve "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" ifadesiyle biten videoda Altun, şunları kaydetti:

"Bir çağrımız var. Biz biz olalım, Türkiye düşmanlarının yapay gündemlerine teslim olmayalım. Bizim yolumuz milletimize hizmet yolu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız icraatların bazıları. Biz bunları anlatalım, gür bir sedayla hakkı savunalım.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye Washington’dan F-16’ları alabilecek mi?
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Telafisi zor
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
İYİ Parti senaryoları
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Kayıp hayvanınızı bulma rehberi
Murat Gülderen
Murat Çelik
Karantina günlükleri
Murat Çelik
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İbrahim Kalın'dan 'S-400'ler İncirlik'te' iddiasına yalanlama!