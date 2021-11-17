Türkiye Altyapı çalışması sırasında 'oda mezar' bulundu

Altyapı çalışması sırasında 'oda mezar' bulundu

Türkiye

Altyapı çalışması sırasında 'oda mezar' bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışması sırasında açılan çukurda, Antik Dönem'e ait olduğu öne sürülen oda mezara rastlandı.

17 Kasım 2021, Çarşamba 02:02 Son Güncelleme:
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Eşrefzade Mahallesi'ndeki Kuzgun Sokağı'nda bulunan mezar nedeniyle çalışmalara ara verildi. İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri gözetiminde alan, şeritle çevrildi.


İznik Müze Müdürlüğü'nden yetkililer, inceleme başlattı.

Yapının, çatkı şeklinde yapılmış oda mezar olduğu belirlendi.

Bölgedeki altyapı çalışmalarının devam edip etmeyeceği Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun vereceği kararın ardından belirlenecek.

AA

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