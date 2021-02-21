Türkiye Altyapı ve elektrik dağıtım şebekesi yapım işi ihale edilecek! İşte detaylar

Altyapı ve elektrik dağıtım şebekesi yapım işi ihale edilecek! İşte detaylar

Türkiye

Altyapı ve elektrik dağıtım şebekesi yapım işi ihale edilecek! İşte detaylar

Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığı'nın sorumluluğu altında yapılacak olan, Samsun Bafra (Sera) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (119,4 Ha.) alanına ait Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı teklif usulü ile ihale edilecek. İşte detaylar.

21 Şubat 2021, Pazar 18:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Samsun Bafra (Sera) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (119,4 Ha.) alanına ait Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı teklif usulü ile ihale edilecek.

İhale bilgileriyle ilgili ayrıntılar ilan sayfasında verildi.

İlan sayfasına gitmek için tıklayın.


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Akrabanın hayırlısı!
Şirin Sever
Rauf Tamer
İki soru...
Rauf Tamer
Erkut Can
Almaya gittik ama kader böyleymiş
Erkut Can
Hakan Çelik
Ruhban Okulu bu yıl açılabilir
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Oturduğunuz yerden uzayı keşfedin
Murat Gülderen
Murat Çelik
PKK'nın elinde başka kimler var?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Putin’i korkutan muhalif: Alaksey Navalni
Oral Çalışlar
Banu Şen
Ne nazar ne başka bir şey. Başımıza gelenlerin sebebi iklim değişikliği
Banu Şen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları İşletme Müdürlüğü sürekli işçi alacak! İşte detaylar