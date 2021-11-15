Türkiye Alzaymır hastası her yerde aranıyordu! Böyle bulundu

Alzaymır hastası her yerde aranıyordu! Böyle bulundu

Türkiye

Alzaymır hastası her yerde aranıyordu! Böyle bulundu

Bursa'da, alzaymır hastası Binali Kurç evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. 65 yaşındaki adam 1 saatlik arama çalışmasının ardından uçurumda bulundu.

15 Kasım 2021, Pazartesi 09:46 Son Güncelleme:
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Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Beşevler Mahallesi’nde bulunan evinden gece saatlerinde ayrılan Binali Kurç’tan Haber alamayan akrabaları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kurç’un gidebileceği alanlarda arama çalışması başlatan ekipler, bir yandan da yanında bulunan telefonu arayarak ulaşmaya çalıştı. Bir süre sonra telefonuna cevap veren Kurç, çukura düştüğünü ve çıkamadığını söyledi. Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler bölgede bulunan inşaat ve ağaçlık alanları kontrol etti.


EVİNE 2 KİLOMETRE UZAKTA 

Yaklaşık 1 saatlik arama çalışmasının ardından ekipler Kurç'u evinin 2 kilometre uzaklığındaki Beşevler Mahallesi Selvi Sokak'taki 15 metrelik uçurumda buldu. Ekiplerin talebi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Kurç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kurç’un sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.


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