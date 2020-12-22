Zihin Sağlığı Alzheimer hastalığını yenen kadının beyninin sırrı çözülecek

Alzheimer hastalığını yenen kadının beyninin sırrı çözülecek

Zihin Sağlığı

Alzheimer hastalığını yenen kadının beyninin sırrı çözülecek

Alzheimer hastalığı dünyada oldukça yaygın görülen bir demans türü. Beyin hücreleri zamanla yok oluyor ve kişilerde ciddi bir unutkanlık, davranış ve düşünce bozukluğu görülüyor. Tedavisi bir türlü bulunamayan Alzheimer hastalığıyla ilgili dönüm noktası yaşanıyor. Hastalığın şifresini, mutasyonlu proteinleri sayesinde Alzheimer’ı yenen Aliria Rosa'nın beyni çözecek.

22 Aralık 2020, Salı 09:48 Son Güncelleme:
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Kolombiyalı Aliria Rosa Piedrahita de Villegas’ın ailesinde bunama hastalığı Alzheimer yaygın olarak görülüyordu. Onun da hastalığa yakalanmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Doktorlar, aileyi keşfedince yakından takibe aldı. Aliria 1990’ların başından itibaren kontrol edildi. 40’lı yaşlarında hastalığa yakalanmış olacaktı. Ancak Aliria 50’lerinde de 60’larında da hiçbir Alzheimer belirtisi göstermedi. Oysa Aliria’nın beyninde bir Alzheimer hastasında rastlanan amiloid plaklardan çok miktarda vardı. Araştırma derinleştirildi.

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Alzheimer'dan değil, cilt kanserinden öldü

Aliria, ABD’de bilim dünyası tarafından ağırlandı, incelendi. Aliria’nın beyninde daha önce kimsede rastlanmayan bir değişiklik vardı.

Hastalığın kötüleşmesine yol açan zehirli proteinler onda normalden daha azdı. Çünkü Aliria, hastalığa yol açan genin iki kopyasını taşıyordu. Bunlardan mutasyonlu olan, zararı olan diğerinin etkisini kırıyordu. Yani, beyni hastalığı kendi kendine yeniyordu. Aliria, geçen ay 78 yaşına bir hafta kala öldü. Ancak Alzheimer’dan değil; cilt kanserinden. Son günlerine kadar hayatına sağlıklı insanlar gibi devam etti.

Aliria, köyde doğmuştu. Eziyet eden kocasından kaçıp kente göçene kadar sağlıksız bir hayat sürmüştü.

Aliria’nın doktoru Andres Villegas

Yeni bir umut doğdu

Bağışladığı beyni, ölümünden hemen sonra çıkarıldı. Kolombiya, ABD ve Almanya’da bilim insanlarının araştırması için parçalar alındı. Uzmanlar ona ‘altın beyin’ diyor. Gen terapisi ile hastaların beyninde Aliria’daki gibi mutasyon sağlanabilir. Hastalığın çaresi için umutlar ‘altın beyin’de.

Her 3 saniyede 1 Alzheimer tanısı konuluyor

  • Küresel ölüm nedenleri sıralamasında Alzheimer 7’nci sırada.
  • Her 3 saniyede bir kişiye Alzheimer tanısı konuyor.
  • Türkiye’de bunama vakası sayısı geçen yıl 800-900 bini buldu. Bunların üçte ikisi Alzheimer hastası.
  • Alzheimer, dünyada 1 trilyon doların üzerinde maliyete yol açıyor.
  • Uzmanlar, düzenli uyku ve düzenli hayatın Alzheimer’ın önlenmesinde hayati rol oynadığını söylüyor.

Hastalığı, 1906’da Alman doktor Alois Alzheimer, hastası Auguste Deter’i incelerken keşfetmişti. Auguste, 55 yaşında ölmüştü.

POSTA/ NewYork Times


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