Alzheimer hastası kadından haber alınamıyor

Kalabak Mahallesi 3035 Sokak'ta, eşi Hüsnü Güler (77) ile birlikte yaşayan alzheimer hastası Esma Güler, 25 Eylül günü sabah saatlerinde dışarı çıktı. Çevre sakinlerinin ifadelerine göre, mahallede dolaşırken görülen Güler, ortadan kayboldu. En son Urla ilçe merkezinde görülen Güler’den bir daha haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Ekipler, yaşlı kadını bulmak için ilçedeki Mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kendisi uyurken eşinin evden çıktığını belirten Hüsnü Güler, "Kaybolduğu gün bakıcısı izindeydi. İlçedeki bütün esnafa sorduk, soruşturduk, hala arıyoruz. Normalde bakıcısı yedirip içiriyordu, kendine bakması çok zor, gören olursa polise bildirmesini istiyorum" dedi.

Esma Güler'i arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.