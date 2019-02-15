Alzheimer hastası yaşlı kadının acı sonu

Kütahya Simav'da Alzheimer hastası Raziye Özdemir (93), yalnız yaşadığı ahşap evde çıkan yangında yaşamını yitirdi

15 Şubat 2019, Cuma 17:42
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Alzheimer hastası yaşlı kadının acı sonu

Kütahya Simav'daki Yaykın köyünde yalnız yaşayan Raziye Özdemir’e ait alt katı ahır olan ahşap evde, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Evde yapılan incelemede, yangın sırasında dışarı çıkamayan Raziye Özdemir’in yanmış cesedi bulundu.

Jandarma, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)

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