Alzheimer hastası yaşlı kadının acı sonu

Kütahya Simav'daki Yaykın köyünde yalnız yaşayan Raziye Özdemir’e ait alt katı ahır olan ahşap evde, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Evde yapılan incelemede, yangın sırasında dışarı çıkamayan Raziye Özdemir’in yanmış cesedi bulundu.

Jandarma, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)