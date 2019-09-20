Alzheimer raporu korkutuyor

Zihinsel fonksiyonların yavaşlamasına bağlı görülen ölümcül bunama hastalığı Alzheimer, dünyada 50 milyon kişide görülüyor. Her yıl bu sayıya 9.9 milyon hasta ekleniyor. Küresel ölüm nedenleri sıralamasında Alzheimer 7’nci sıraya yükseldi. Düşük ve orta gelirli ülkelerde görülme sıklığı yükseldi. Son 15 yılda Alzheimer kaynaklı ölümler, yüzde 123 arttı. Bunun yanında kalp krizine bağlı ölümler yüzde 11 azaldı. Yarın 21 Eylül Alzheimer Günü. Bu kapsamda yeni istatistikler ortaya kondu. Tablo oldukça ürkütücü:..

DÜNYADA 50 MİLYON, TÜRKİYE'DE 800 BİN HASTA VAR

✔ Her 3 saniyede bir kişiye Alzheimer tanısı konuyor.

✔ Türkiye’de bunama vakası sayısı geçen yıl 650 bindi. Bu yıl 800-900 bini buldu.

✔ Vitamin eksikliği, dikkat eksikliği, tiroid düzensizliği, depresyon ve ağır beslenme unutkanlığa neden oluyor. Bu da ilerleyen yaşlarda Alzheimer riskini artırıyor.

✔ Düzenli uyku ve düzenli hayat, Alzheimer’ın önlenmesinde hayati rol oynuyor.

✔ Çünkü uyku sırasında beynin zehirli maddeleri filtreleniyor. Bilgiler hafızaya daha kalıcı kaydediliyor.

UNUTMAYIN!

Bunama, kaçınılmaz bir hastalık değil. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, sigara ve alkolden uzak durmak, riski büyük oranda düşürüyor.