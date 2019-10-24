Alzheimer tedavisinde 113 yıldır beklenen haber

ABD’li bilim insanları, Alzheimer’a yol açan plakları hedef alan ‘Aducanumab’ adlı bir ilaç geliştirdi. Alzheimer’ı yavaşlatan ilk ilaç özelliğindeki ‘Aducanumab’, bilim dünyasında bir dönüm noktası kabul ediliyor.

Alzheimer ölümcül bir hastalık

Ölümcül bunama hastalığı Alzheimer’ın kesin bir tedavisi bulunamamıştı. Alzheimer’ın beyinde ‘amiloid beta protein plakları’nın anormal birikimi sonucunda meydana geldiği biliniyordu. İşte bu plakların beyni ele geçirmesiyle hastaların yaşamsal faaliyetlerini yürütmeleri zorlaşıyor.

Alzheimer’da her 3 saniyede 1 tanı konuluyor

● Küresel ölüm nedenleri sıralamasında Alzheimer 7’nci sırada.

● Her 3 saniyede bir kişiye Alzheimer tanısı konuyor.

● Türkiye’de bunama vakası sayısı geçen yıl 650 bindi. Bu yıl 800-900 bini buldu. Bunların üçte ikisi Alzheimer hastası.

● Alzheimer, dünyada 1 trilyon doların üzerinde maliyete yol açıyor.

● Uzmanlar, düzenli uyku ve düzenli hayatın Alzheimer’ın önlenmesinde hayati rol oynadığını söylüyor.

Aducanumab tedavisi başarılı oldu

Bu yüzden de hastalık erken ölüme yol açıyor. ABD’li bilim insanları, Alzheimer’a yol açan plakları hedef alan ‘Aducanumab’ adlı bir ilaç geliştirdi. İlaç, hastalığın yavaşlamasını sağladı. Alzheimer’ın normal seyrinde görülen zihinsel becerilerdeki hızlı gerileme, ilaç kullanan hastalarda azaldı.

Alzheimer tedavisinde bir dönüm noktası

Alzheimer’ı yavaşlatan ilk ilaç özelliğindeki ‘Aducanumab’, bilim dünyasında bir dönüm noktası kabul ediliyor. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanması beklenen ilaç, 50 milyon hasta için umut vaat ediyor. Alzheimer tanısını ilk kez 1906’da Alman psikiyatrist Alois Alzheimer koymuştu