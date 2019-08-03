Bunama hastalığı Alzheimer, dünyada 20 milyon kişide görülüyor. Alzheimer, teşhis dilemediği için hastaların 4-8 yılda ölmesine yol açıyor. Alzheimer’ın 20-25 yıl kadar bir süreçte oluştuğu biliniyor. Alzheimer, hastaların beyninde amiolid plaklar oluşturarak ilerliyor. ABD’nin Washington Üniversitesi’nden bilim insanları bir kan testi geliştirdi.

YÜZDE 94 BAŞARI ORANI

Bu test, kandaki amiloid plak miktarından beyinde ne kadar birikmiş olabileceğini hesaplıyor. Test, denemelerde yüzde 94 başarılı oldu. Testin ABD’de birkaç yıl içinde kullanıma girmesi bekleniyor. Alzheimer’ın kesin bir tedavisi yok. Ancak Dünya Sağlık Örgütü, riski ve etkilerini azaltmanın Akdeniz tipi beslenip spor yaparak ve sigara ve alkolden uzak durarak mümkün olduğunu söylüyor.