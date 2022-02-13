Zihin Sağlığı Alzheimer'da risk faktörlerine göre erken tanı yöntemleri

Alzheimer'da risk faktörlerine göre erken tanı yöntemleri

Zihin Sağlığı

Alzheimer'da risk faktörlerine göre erken tanı yöntemleri

Arada bir anahtarı nereye koyduğunuzu ya da yeni öğrendiğiniz isimleri mi unutuyorsunuz? Korkmayın… Ancak çok iyi bildiğiniz evin yolunu karıştırıyor ya da sık sık ne söyleyeceğinizi unutuyorsanız ve bu giderek daha sık oluyorsa mutlaka bir doktora başvurun. Alzheimer, unutkanlıkla başlayan bir hastalık ancak her unutkanlık Alzheimer anlamına gelmiyor. Yine de eğer unutkanlık ile beraber beceri kaybı da görülüyor ve kişilik özellikleri değişim gösteriyorsa daha dikkatli olmak gerekiyor.

13 Şubat 2022, Pazar 17:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çok iyi bildiğiniz evin yolunu karıştırıyor ya da sık sık ne söyleyeceğinizi unutuyorsanız ve bu giderek daha sık oluyorsa mutlaka bir doktora başvurmanız gerekiyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Nebil Yıldız, Alzheimer'ın, unutkanlıkla başlayan bir hastalık olduğunu ancak her unutkanlığın Alzheimer anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Yine de eğer unutkanlık ile beraber beceri kaybı da görülüyor ve kişilik özellikleri değişim gösteriyorsa daha dikkatli olmak gerekiyor.

Alzheimer en sık bunama nedeni

Demans, birden fazla bilişsel işlevde (bellek, öğrenme, dikkat, yön bulma, lisan, planlama, sosyal davranışlarda uygunluk gibi), günlük yaşam aktivitelerini etkileyecek düzeyde gerileme, bozulma anlamına geliyor.. Eğer kişide bilişsel bir gerileme söz konusu ise, bunun zihinsel bir yoğunluktan mı, yoksa demanstan mı kaynaklandığının mutlaka ortaya konması gerekiyor. Dünyada ortalama yaşam süresinin artması ile daha fazla görülmeye başlayan Alzheimer, en sık bunama (demans) nedeni ve sıklıkla 65 yaş üzerinde hastalığa rastlanıyor.

Alzheimer riski belirlenebiliyor 

Alzheimer için, ileri yaş, düşük eğitim düzeyi, obezite, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, fiziksel aktivite azlığı, kafa travması öyküsü, uzun süreli depresyon, genetik yatkınlık gibi birçok risk faktörü tanımlanmış durumda. Alzheimer'e karşı tedbirli olmak adına en azından, bu risk faktörlerini belirleyerek, değiştirilebilir olanlardan uzak durmak büyük önem taşıyor.

Ailede Alzheimer hastası olması ve genetik analizlerde bazı yatkınlık saptanması, riski arttırıyor ancak bu her yatkınlığı olanın, mutlaka Alzheimer'a yakalanacağı anlamına gelmiyor.

Bugün erken tanı, genetik testler, beyin omurilik sıvısında beta amiloid ve tau ölçümü, amiloid PET, MRI, FDG PET gibi tekniklerle hastalık için erken tanı konabiliyor.

İlgili Haberler
Hafızayı güçlendiren besinler ve 50 yaşından itibaren hafızanızı keskinleştirmeye yardımcı 3 basit yöntemBilmeden her gün tüketiyoruz! Hafıza geriliğine neden oluyor


Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Yazarlarımızdan
Şule Özdemir
Senin yerinde olsam…
Şule Özdemir
Çağla Güngör
İç sıkıntısı candır
Çağla Güngör
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Ural
Omuz ağrılarınızı önemseyin
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Ural
Çetin Çetintaş
15 bin kişiyle Ay Döngüsü serisi
Çetin Çetintaş
Buket Polat
Ceyda Düvenci'nin paylaşımını okuduğumda gözlerim doldu
Buket Polat
Klinik Psikolog Pelin Hazer
İlişkilere sıkılmadan devam edebilmenin 7 yolu
Klinik Psikolog Pelin Hazer
Sağlıklı Yaşam ve Medikal Estetik Uzmanı Sevgi Ekiyor
Vücuttaki vitamin ve mineral azalmasına dikkat
Sağlıklı Yaşam ve Medikal Estetik Uzmanı Sevgi Ekiyor
Diana Güler
Yaşlı ebeveynlere sosyal mesafenin öneminden bahsetmek için 5 ipucu
Diana Güler
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Uzmanından depresyona iyi gelen doğal kür tarifi