Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliği ile kapalı gişe sahnelenen “Amadeus”, Üretimde Ustalık ve Tasarım Bölümü kategorisinde; Poster Tasarımı, Font Tasarımı, Tipografi Tasarımı ve Logo Tasarımı dallarında 4 ödüle layık görüldü.

Başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı, sahnelendiği günden bu yana kapalı gişe oynayan “Amadeus” oyunu ortak yapımcıları Sadri Alışık ve Cemil Demirok şu açıklamayı yaptı:

Projenin arka planında pazarlama ve reklamcılık alanında çok başarılı 25 kişilik bir ekip var. Bu vesileyle Yaratıcı ajansımız Happy People Project’e teşekkür etmek istiyoruz.. Ayrıca, 14 farklı tasarım ve 574 karakterlik alfabe yaratılarak “Amadeus” için oluşturulan font, dünyanın ilk çalınabilen fontu unvanını da taşıyor. “Amadeus” ile bir ilk’e daha imza atılmasının gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Sahne önünde 35, sahne arkasında da 20 kişiden oluşan toplam 55 kişilik dev kadrosuyla, Peter Shaffer tarafından kaleme alınan ve usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği oyunun kostümleri Nalan Alaylı tarafından hazırlanırken, “Amadeus”un, dönem makyajları ise Neriman Eröz’e ait.

Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz’ın (Costanze) paylaştığı oyun, 18'inci yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alıyor.





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AMADEUS KASIM & ARALIK AYI OYUN PROGRAMI / ZORLU PSM

Tarih Saat

18 Kasım 2020 19:30

19 Kasım 2020 19:30

10 Aralık 2020 19:30

11 Aralık 2020 19:30

26 Aralık 2020 19:00

27 Aralık 2020 19:00