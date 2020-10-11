"Amadeus" oyuncularından seyirciye özel teşekkür
Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliği ile sahnelenen “Amadeus”, “yeni normal” süreç içerisinde alınan pek çok tedbirle ilk kez Zorlu PSM’de seyircisiyle buluştu. Kapalı gişe olan Amadeus’un sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan oyunun başrol oyuncuları seyircisine teşekkür konuşması yaptı.
11 Ekim 2020, Pazar 17:39 Son Güncelleme:
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Selçuk Yöntem, “7 ay bekleyip, biletlerini iade etmeyen ve devam eden pandemi sürecinde yeni bilet alarak bizi yalnız bırakmayan seyircimize özellikle teşekkür ediyoruz.”
Okan Bayülgen “Amadeus” kapalı gişe oynayan, 3 ay sonrasına yer bulunamayan bir oyun olarak, tekrar pandemi sırasında ama 7 ay sonra çok güzel bir başlangıç yaptı. Bizi yalnız bırakmayan seyircimize teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki oyunlarda görüşmek üzere.”
Özlem Öçalmaz “7 aylık mecburi bir aradan sonra seyircimizle buluştuğumuz için çok mutluyuz. Çok özlemiş ve özlenmişiz.”
Başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı “Amadeus”, 19 ve 21 Ekim’de yine seyircisiyle buluşacak.
Sahne önünde 35, sahne arkasında da 20 kişiden oluşan toplam 55 kişilik dev kadrosuyla, Peter Shaffer tarafından kaleme alınan ve usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği oyunun kostümleri Nalan Alaylı tarafından hazırlanırken, “Amadeus”un, dönem makyajları ise Neriman Eröz’e ait.
Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz’ın (Costanze) paylaştığı oyun, 18. Yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alıyor.
Amades oyun programı
19 Ekim 2020 Pazartesi Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi 20:30 21 Ekim 2020 Çarşamba Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi 20:30 18 Kasım 2020 Çarşamba Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi 20:30 19 Kasım 2020 Perşembe Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi 20:30 10 Aralık 2020 Perşembe Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi 20:30 11 Aralık 2020 Cuma Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi 20:30