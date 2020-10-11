Kültür & Sanat "Amadeus" oyuncularından seyirciye özel teşekkür

"Amadeus" oyuncularından seyirciye özel teşekkür

Kültür & Sanat

'Amadeus' oyuncularından seyirciye özel teşekkür

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliği ile sahnelenen “Amadeus”, “yeni normal” süreç içerisinde alınan pek çok tedbirle ilk kez Zorlu PSM’de seyircisiyle buluştu. Kapalı gişe olan Amadeus’un sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan oyunun başrol oyuncuları seyircisine teşekkür konuşması yaptı.

11 Ekim 2020, Pazar 17:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Selçuk Yöntem, “7 ay bekleyip, biletlerini iade etmeyen ve devam eden pandemi sürecinde yeni bilet alarak bizi yalnız bırakmayan seyircimize özellikle teşekkür ediyoruz.”

Okan BayülgenAmadeus” kapalı gişe oynayan, 3 ay sonrasına yer bulunamayan bir oyun olarak, tekrar pandemi sırasında ama 7 ay sonra çok güzel bir başlangıç yaptı. Bizi yalnız bırakmayan seyircimize teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki oyunlarda görüşmek üzere.”

Özlem Öçalmaz “7 aylık mecburi bir aradan sonra seyircimizle buluştuğumuz için çok mutluyuz. Çok özlemiş ve özlenmişiz.”

Başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı “Amadeus”, 19 ve 21 Ekim’de yine seyircisiyle buluşacak. 

Sahne önünde 35, sahne arkasında da 20 kişiden oluşan toplam 55 kişilik dev kadrosuyla, Peter Shaffer tarafından kaleme alınan ve usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği oyunun kostümleri Nalan Alaylı tarafından hazırlanırken, “Amadeus”un, dönem makyajları ise Neriman Eröz’e ait.

Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz’ın (Costanze) paylaştığı oyun, 18. Yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alıyor.

Amades oyun programı

19 Ekim 2020 Pazartesi	Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi	20:30
21 Ekim 2020 Çarşamba	Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi	20:30
18 Kasım 2020 Çarşamba	Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi	20:30
19 Kasım 2020 Perşembe	Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi	20:30
10 Aralık 2020 Perşembe	Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi	20:30
11 Aralık 2020 Cuma	Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi	20:30


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Gülüm Dağlı
Yeni başlayanlar için yoga: Bir yoginin hatıra defteri
Gülüm Dağlı
Ayça Okay
CoroNATION olarak biz!
Ayça Okay
Bengisu Özkes
Güneşin Oğlu: Gerçek mi, göreceli mi?
Bengisu Özkes
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yeni başlayanlar için en iyi 10 korku filmi