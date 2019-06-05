Fenerbahçeli yetkililer, Senegal formasıyla 3 maçta 4 gol atan ve turnuvanın en çok parlayan isimlerinden olan Amadou Sagna’yı mercek altına aldı.

19 yaşındaki hücum oyuncusu Senegal 3. Lig’nde Cayor Foot’ta oynuyor.

Sagna’yla ilgili son derece olumlu bir rapor sunan gözlemciler, şu anda maliyeti çok düşük olan genç yıldız için bir an önce harekete geçilmesini önerdi.