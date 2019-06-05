Amadou Sagna, Fenerbahçe'nin radarında

Sarı-Lacivertliler’in gözlemci ekibi, Polonya’da devam eden U20 Dünya Kupası’nı yakından takip ediyor.

05 Haziran 2019, Çarşamba 08:28
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Amadou Sagna, Fenerbahçe'nin radarında

Fenerbahçeli yetkililer, Senegal formasıyla 3 maçta 4 gol atan ve turnuvanın en çok parlayan isimlerinden olan Amadou Sagna’yı mercek altına aldı.

19 yaşındaki hücum oyuncusu Senegal 3. Lig’nde Cayor Foot’ta oynuyor.

Sagna’yla ilgili son derece olumlu bir rapor sunan gözlemciler, şu anda maliyeti çok düşük olan genç yıldız için bir an önce harekete geçilmesini önerdi. 

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