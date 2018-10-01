Amal Fathi hem tacizi ifşa etti hem de hapise girdi
Mısır sinemasının ünlü kadın oyuncularından Amal Fathi, tacize uğramakla kalmadı, bu tacizi ‘ifşa’ ettiği halde bir de hapis cezası aldı.
Mısırlı ünlü kadın oyuncu Amal Fathi, geçtiğimiz aylarda uğradığı cinsel tacizi sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda ifşa etti.
HAKKINDA DAVA AÇILDI
Amal Fathi’nin ifşa ettiği bu taciz vakası nedeniyle, hakkında ‘yalan haber yaymak’ suçlamasıyla dava açıldı. Sonuçlanan bu davada hâkim, genç kadın oyuncuyu ‘suçlu’ bularak 1 yıl hapis cezasına mahkûm etti.
KADIN ÖRGÜTLERİ HAREKTE GEÇTİ
Fathi, sosyal medyadan taciz olayının kanıtlarını sunduktan sonra evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştı. Kadın hakları örgütleri Fathi’nin hapis cezası almasını kınadı.