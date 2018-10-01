Amal Fathi hem tacizi ifşa etti hem de hapise girdi

Amal Fathi hem tacizi ifşa etti hem de hapise girdi Mısır sinemasının ünlü kadın oyuncularından Amal Fathi, tacize uğramakla kalmadı, bu tacizi ‘ifşa’ ettiği halde bir de hapis cezası aldı.