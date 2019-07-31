Hazal Kaya, şubat ayında 5 yıllık sevgilisi oyuncu Ali Atay ile nikâh masasına oturmuştu.

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya, hamile fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

5 aylık hamile Hazal Kaya, fotoğrafın altına "Onlar bizi çekmeden ben paylaşayım dedim. Tanıştırayım Fikret Ali " notunu düştü.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Fotoğrafa yorum yapanlardan biri de 'Aşk-ı Memnu' dizisinde Hazal Kaya'nın babasını canlandıran Selçuk Yöntem'di.

Yöntem, Kaya'nın son paylaşımın altına ''Aman Allah'ım... Taklım çok tatlı olmuşsun'' yorum yaptı.

Kaya da ''Taklım'' yazıp kalp emojisiyle Yöntem'e cevap verdi.

TAKLIM NE DEMEK?

Sözlükte yer almayan bu kelimeyi yalnızca Aşk-ı Memnu dizisini izleyenler bilir. Adnan Bey ve kızı Nihal arasındaki hitap şekli.