Aman geç kalma erken gel
Kafe, restoranlar, lokanta ve barlar 1 Mart itibarıyla düşük, orta ve yüksek riskli illerde saat 07.00-19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle yeniden hizmet vermeye başladı. Ev dışında yemek yemeyi ve sosyalleşmeyi sevenler artık sabah kahvaltılarında, öğle yemeklerinde bir araya gelebiliyor. Akşam yemeği buluşmaları genelde 15.00 gibi başlayıp19.00’da sona eriyor. İstanbul’da, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sosyalleşebileceğiniz en güzel mekanları sizler için derledik. Bekir Saçar / bekir.sacar@posta.com.tr
13 Mart 2021, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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ŞAİRLERE İLHAM VEREN MEKANLAR
İstanbul yemek ve sohbet kültürü, Osmanlı’dan bugüne sosyal hayata yön veren en keyifli sosyalleşme yollarından biri. İşte size; hem tarihi ve kültürel olarak İstanbul’un geçirdiği tüm süreçleri yansıtan hem de şahane mezeleriyle damağınıza keyif katan, şairlere, yazarlara ilham olmuş muhabbet mekanları…
- Taksim Eleos Restaurant
- İnciraltı/Beylerbeyi
- Ney’le Mey’le/Beyoğlu
- Piraye Taş Plak/Kadıköy
- Mükellef/Karaköy
- Ma’na/Karaköy
- Agora/Balat
- Maestros/Arnavutköy
- Hayat Memat/Beşiktaş
YEMEK İÇMEK BAHANE SOSYALLEŞMEK ŞAHANE
Dünyanın en güzel restoran, bar, kulüp ve kafelerine ev sahipliği yapan İstanbul’un gece eğlence hayatı, yerini gündüzlere bıraktı. İlkbaharın kendini yavaş yavaş hissettirdiği şu günlerde sosyete, sanat ve iş dünyasının ünlü isimleriyle bir arada olmak istiyor, “Evde oturmak ruhuma iyi gelmiyor” diyorsanız, buralara mutlaka uğrayın.
- Angelo Grande/Arnavutköy
- Lucca/Bebek
- Momo/Bebeköy
- Masa/İstinye Park
- Spago, Beymen Brasserie, Gizia/Nişantaşı
- Cantinery/Zorlu AVM
- Bebek Otel By The Stay Hammam/Kuruçeşme
ŞIMARMAK İSTEYENLERE ÖZEL MEKANLAR
Covid-19 salgını yüzünden bir senedir keyifsiz günler geçiriyoruz. İlkbaharın kendini hissettirmeye başladığı şu günlerde depresif ruh halinizden kurtulmaya ne dersiniz? Haydi, üşenmeyin, giyinin, kuşanın sevdiklerinizle kaliteli malzemeler kullanılarak yapılan, üst seviyede hizmet kalitesi sunan ‘fine dining’ restoranlarda buluşun.
- Sunset Grill&Bar, Ulus 29, Da Mario, Papermoon/Etiler
- Mikla/Tepebaşı
- Zuma/ İstinye Park AVM
- Feriye Palace/Ortaköy
- Vogue, Yalı Lounge/Beşiktaş
- Sarnıç/ Sultanahmet
MİLLİ SERVETİMİZ KEBABIN EN İYİ ADRESLERİ
Geleneksel Türk yemek kültürünün baş döndüren lezzetlerinden biri, hiç kuşkusuz kebaptır. Anadolu’nun her yöresinde farklı şekillerde karşımıza çıkan kebapçılar, artık İstanbul’un da her köşesinde. Kebap denilince akla ilk gelenler Adana kebap, cağ kebabı, testi kebabı, patlıcan ve şiş kebap olsa da farklı onlarca çeşidi mevcut. Peki, İstanbul’da en iyi kebapları nerelerde yiyebiliriz?
- Tatbak/Nişantaşı
- Günaydın/Etiler
- Muallim/Beşiktaş
- Beyti/Florya
- Şehzade Cağ Kebap/Sirkeci
- Buhara Ocakbaşı/Sultanahmet
- Köşkeroğlu/Karaköy
- Develi Kebap Antakya Mutfağı Beyoğlu
- Çiya Sofrası/Kadıköy
- Öz Kilis Fatih, Adana Ocakbaşı/Kurtuluş
EŞSİZ BİR MANZARA EŞLİĞİNDE YEMEK KEYFİ
İstanbul demek, mis gibi deniz kokusu demek… İki kıta arasında gidip gelen vapurlara eşlik eden cıvıl cıvıl martılar demek. Akşam olduğunda ise ışıl ışıl parlayan Boğaz demek. Şehrin en güzel yanlarından biri de baktıkça insanın içine huzur veren eşsiz manzarası. Tarihi yarımada, Haliç, Avrupa ve Asya’yı birbirine kavuşturan köprüler, Kız Kulesi ya da Prens Adaları’nın o narin hali. İşte İstanbul’un tadını en güzel şekilde çıkarabileceğiniz, manzarasıyla sizi büyüleyecek mekanlar…
- 360 İstanbul, Leb-i Derya, 5. Kat Restaurant/Beyoğlu
- Lacivert/Beykoz
- Borsa Restaurant/Kandilli
- Armada Teras/ Sultanahmet
- Deniz Yıldızı/Çengelköy
- Hamdi/Eminönü
GÜNE GÜZEL BAŞLAMAK İÇİN
Yemek kültürümüzün olmazsa olmazı kahvaltı, her zaman günün en güzel öğünü olmuştur. Eşle dostla kahvaltılarda buluşmak şimdi çok moda. Güne hem doyurucu hem keyifli bir kahvaltıyla başlamak isteyenler için, İstanbul’un en gözde kahvaltı mekanları, konuklarını bekliyor.
- MSA Sabancı Müzesi, The House Cafe, Sütiş/Emirgan
- Daire 1, Mangeri/Bebek
- Kruvasan/Nişantaşı
- Nar Kafe/Rumeli Hisarı
- Namlı Gurme/Karaköy
- Perispri/Balat
- Midpoint/Fenerbahçe
- Aşşk Cafe/Kuruçeşme
- Gabfoods/Arnavutköy
- Backyard/Etiler