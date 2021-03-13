Aman geç kalma erken gel

ŞAİRLERE İLHAM VEREN MEKANLAR

İstanbul yemek ve sohbet kültürü, Osmanlı’dan bugüne sosyal hayata yön veren en keyifli sosyalleşme yollarından biri. İşte size; hem tarihi ve kültürel olarak İstanbul’un geçirdiği tüm süreçleri yansıtan hem de şahane mezeleriyle damağınıza keyif katan, şairlere, yazarlara ilham olmuş muhabbet mekanları…

Taksim Eleos Restaurant

İnciraltı/Beylerbeyi

Ney’le Mey’le/Beyoğlu

Piraye Taş Plak/Kadıköy

Mükellef/Karaköy

Ma’na/Karaköy

Agora/Balat

Maestros/Arnavutköy

Hayat Memat/Beşiktaş

YEMEK İÇMEK BAHANE SOSYALLEŞMEK ŞAHANE

Dünyanın en güzel restoran, bar, kulüp ve kafelerine ev sahipliği yapan İstanbul’un gece eğlence hayatı, yerini gündüzlere bıraktı. İlkbaharın kendini yavaş yavaş hissettirdiği şu günlerde sosyete, sanat ve iş dünyasının ünlü isimleriyle bir arada olmak istiyor, “Evde oturmak ruhuma iyi gelmiyor” diyorsanız, buralara mutlaka uğrayın.

Angelo Grande/Arnavutköy

Lucca/Bebek

Momo/Bebeköy

Masa/İstinye Park

Spago, Beymen Brasserie, Gizia/Nişantaşı

Cantinery/Zorlu AVM

Bebek Otel By The Stay Hammam/Kuruçeşme

ŞIMARMAK İSTEYENLERE ÖZEL MEKANLAR

Covid-19 salgını yüzünden bir senedir keyifsiz günler geçiriyoruz. İlkbaharın kendini hissettirmeye başladığı şu günlerde depresif ruh halinizden kurtulmaya ne dersiniz? Haydi, üşenmeyin, giyinin, kuşanın sevdiklerinizle kaliteli malzemeler kullanılarak yapılan, üst seviyede hizmet kalitesi sunan ‘fine dining’ restoranlarda buluşun.

Sunset Grill&Bar, Ulus 29, Da Mario, Papermoon/Etiler

Mikla/Tepebaşı

Zuma/ İstinye Park AVM

Feriye Palace/Ortaköy

Vogue, Yalı Lounge/Beşiktaş

Sarnıç/ Sultanahmet

MİLLİ SERVETİMİZ KEBABIN EN İYİ ADRESLERİ

Geleneksel Türk yemek kültürünün baş döndüren lezzetlerinden biri, hiç kuşkusuz kebaptır. Anadolu’nun her yöresinde farklı şekillerde karşımıza çıkan kebapçılar, artık İstanbul’un da her köşesinde. Kebap denilince akla ilk gelenler Adana kebap, cağ kebabı, testi kebabı, patlıcan ve şiş kebap olsa da farklı onlarca çeşidi mevcut. Peki, İstanbul’da en iyi kebapları nerelerde yiyebiliriz?

Tatbak/Nişantaşı

Günaydın/Etiler

Muallim/Beşiktaş

Beyti/Florya

Şehzade Cağ Kebap/Sirkeci

Buhara Ocakbaşı/Sultanahmet

Köşkeroğlu/Karaköy

Develi Kebap Antakya Mutfağı Beyoğlu

Çiya Sofrası/Kadıköy

Öz Kilis Fatih, Adana Ocakbaşı/Kurtuluş

EŞSİZ BİR MANZARA EŞLİĞİNDE YEMEK KEYFİ

İstanbul demek, mis gibi deniz kokusu demek… İki kıta arasında gidip gelen vapurlara eşlik eden cıvıl cıvıl martılar demek. Akşam olduğunda ise ışıl ışıl parlayan Boğaz demek. Şehrin en güzel yanlarından biri de baktıkça insanın içine huzur veren eşsiz manzarası. Tarihi yarımada, Haliç, Avrupa ve Asya’yı birbirine kavuşturan köprüler, Kız Kulesi ya da Prens Adaları’nın o narin hali. İşte İstanbul’un tadını en güzel şekilde çıkarabileceğiniz, manzarasıyla sizi büyüleyecek mekanlar…

360 İstanbul, Leb-i Derya, 5. Kat Restaurant/Beyoğlu

Lacivert/Beykoz

Borsa Restaurant/Kandilli

Armada Teras/ Sultanahmet

Deniz Yıldızı/Çengelköy

Hamdi/Eminönü

GÜNE GÜZEL BAŞLAMAK İÇİN

Yemek kültürümüzün olmazsa olmazı kahvaltı, her zaman günün en güzel öğünü olmuştur. Eşle dostla kahvaltılarda buluşmak şimdi çok moda. Güne hem doyurucu hem keyifli bir kahvaltıyla başlamak isteyenler için, İstanbul’un en gözde kahvaltı mekanları, konuklarını bekliyor.