Amarant mucizesiyle tanışmaya hazır olun
Aztekler'de önemli bir bitki olan amarant diğer adıyla horozibiği o zamanlardan beri tanınıyor. Döneminde bir şifa kaynağı olarak tanınsa da sonradan giderek unutulmuş. Son dönemlerde ismini yeniden duymaya başladığımız amarant hem besleyici özelliği hem de birçok sağlık sorununa olan olumlu etkisi ile mutfakların baş tacı olmaya hazırlanıyor.
Aslında bir süs bitkisi olan amarantın tohumları tüketiliyor. Bu tohumlar tıpkı kinoaya benziyor. Bu tohumlarını kullanarak kinoayla olduğu gibi nefis salatalar, pilavlar yapmanız mümkün. Haşlayarak pişirebilir, afiyetle tüketebilirsiniz.
Amarantın faydaları
* Protein değeri oldukça yüksektir. Özellikle hayvansal protein almadan beslenen insanlar için şahane bir alternatif olmasıyla ünlü bu besinin 100 gramında 3,8 gram protein bulunuyor. Bitkisel protein anlamında tam bir hazine.
* Bunun yanında içinde kalsiyum, potasyum ve yüksek miktarda lif bulunduruyor.
* İçeriğindeki lif sayesinde düzenli ve gereken miktarda kullanıldığında bağırsak sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesine de yardımcı oluyor.
* Glutensiz bir besin. Bu nedenle çölyak hastalarının ve glutensiz beslenmek isteyen insanların gönül rahatlığıyla tüketebilecekleri bir ürün.
* Kötü kolestrolü düşürüyor.
* İçinde kanserle savaşmaya yardımcı olan Skualen denen bir madde bulunuyor. Özellikle amarant yağında fazla bulunan bu maddenin kanseri önlemeye yardımcı olduğu biliniyor.
* Diyabet hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bu besin özellikle hiper gliseminin önlenmesine yardımcı oluyor.
* İçinde yüksek miktarda kalsiyum bulunduğu için kemiklere iyi geliyor, kemik erimesi gibi hastalıkların oluşumunu engelliyor ve tedavisine yardımcı oluyor.
* Tok tutma özelliği bulunduğu için diyetlerde kullanılıyor ve zayıflamaya da yardımcı oluyor.