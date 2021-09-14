Ekonomi 'Amaranth'da ilk hasat

'Amaranth'da ilk hasat

Ekonomi

'Amaranth'da ilk hasat

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Sinanpaşa’nın Balmahmut köyünde 300 dekar alanda yetiştirilen amaranth bitkisinin ilk hasat etkinliğine katıldı.

14 Eylül 2021, Salı 11:15 Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Okumuş, geçmişi milattan önce 6 binli yıllara uzanan ve ismi Yunanca “solmayan çiçek” anlamına gelen amaranthın, yoğun lif içeriğiyle tok tutma özelliği yanında yüksek protein miktarı, gluten içermemesi ve kan şekerini düzenleyen maddeler bulundurması bakımından da son derece değerli bir bitki olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Okumuş, şunları söyledi:

HER YERİ DEĞERLİ

Amaranth, önemli bir antikanserojen madde olan skualen içeriğinin yüzde 8 gibi yüksek bir miktarda olması ve doymamış yağ asitleri bulundurması bakımından hem sağlığı korumada hem de hastalıkları tedavide kullanılabilen bir bitkidir. Örneğin, çölyak hastalarının diyetine katılabilmesi açısından ciddi bir ekonomik değeri vardır. Yağının kozmetikte, yüksek proteinli içeriğiyle gövdesi hayvan yemi olarak kullanılır. Yapraklarının da tüketilebilir. Neredeyse her aksamı katma değere dönüştürülebilecek bu bitkiye hak ettiği önemin verilmesi gerekiyor. AFSÜ olarak desteği sürdüreceğiz.”

İlandır.

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