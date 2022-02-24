Amasra salatası nasıl yapılır? Amasra salatası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Adından da belli olduğu gibi Amasra'nın bilindik lezzetlerinden birisi olan Amasra salatası tarifi, içerisinde birçok malzemenin bulunmasıyla meşhur. Peki, Amasra salatası nasıl yapılır? Dilediğiniz gibi süsleyebileceğiniz ve birçok salata malzemesi koyabileceğiniz Amasra salatası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
24 Şubat 2022, Perşembe 10:36 Son Güncelleme:
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Amasra salatası tarifi, hem tadıyla hem de görüntüsüyle hafızalara kazınan şahane bir tarif. Peki, Amasra salatası nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız Amasra salatası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...
AMASRA SALATASI TARİFİ
Amasra salatası malzemeler
- 1 adet domates
- 1 adet salatalık
- 1 adet kuru soğan
- 1 adet yeşil biber
- 1 demet marul
- Reyhan, taze soğan, tere, semizotu, dereotu, maydanoz, kekik, nane
- 1 küçük kase karışık turşu
- 5-6 adet zeytin
- 1 adet kırmızı biber
- 1/4 kırmızı lahana
- 1 adet turşuluk kırmızı pancar
- 1-2 adet turp
Sosu için:
- 1.5 çay bardağı sızma zeytinyağı
- 1 çay bardağı sirke
- 1 limon
- Tuz
- Tüm malzemeleri iyice yıkayıp süzün.
- Marulları servis tabağına yerleştirin.
- Üzerine salatalık, yeşil biber, taze soğan, uzun uzun doğranmış kuru soğan ve yuvarlak şekilde kesilmiş domatesi ekleyin.
- Ardından doğranmış yeşillikleri, kırmızı lahana ve turşuyu da ekleyin.
- Pancar turşusunu yarım ay şeklinde keserek servis tabağının kenarına dizin.
- Havucu yuvarlaklar şeklinde kesip, etrafını turplarla beyaz papatya şekli vererek süsleyin.
- Zeytin ve kırmızı biberi de dilediğiniz gibi doğrayıp tabağı süsleyin.
- Sos malzemelerini de bir kasede karıştırıp salatanın üzerinde gezdirin.
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