Amasya ili, Kaderimin Oyunu dizisi ile yeniden gündeme geldi. Tarihi ve doğal güzelliklere sahip bu ilin pek çok yerinin dizinin çekim mekanları olması nedeniyle televizyon izleyicileri Amasya nerede, hangi bölgede? Amasya'nın neyi meşhur, gezilecek yerleri nereler? araştırması yapmaya başladı. İşte merak edilen soruların yanıtları…

AMASYA NEREDE?

Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Amasya ilinin merkez ilçesinin adı yine Amasya’dır. 2019 yılında yapılan sayımla Amasya merkez ilçesinin nüfusu 150.828’dir.

Orta Karadeniz Bölümü'nde yer alan Amasya, Anadolu'nun eski yerleşim bölgelerinden biridir. Hititlerden başlayarak birçok uygarlığın merkezi olmuştur. Şehrin bilinen eski ismi söylendiği şekli ile günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelen Amasya’dır. Eski buluntularda ve kayıtlarda Amacia - Amesseia - Amaccia ismi görülmektedir. Amasya isminin açık bir biçimde, Pontos, Pers ve Roma İmparatorluğu dönemlerinde ticarette kullanılan gümüş ve bronz sikkeler (paralar) üzerinde görmek mümkündür.

Bazı sikkeler üstünde Amaccia ya da Amacia isimlerine rastlanılmaktadır. Amasya’nın fethinden önce ve sonrasında da Türkler, Amasseia’yı ya da Amaccia, Amacia Türkçede söylendiği gibi Amasya şeklinde kullanmışlardır.

Tahminen MÖ 60 ve MS 19. yıllarda Amasya'da yaşadığı bilinen ve Coğrafya ilminin mucidi olarak ün salan Strabon, yazdığı ünlü coğrafya kitabında Amasya’dan Amasseia olarak bahsetmektedir.

ŞEHİR MERKEZİNDEN GEÇEN IRMAĞIN ADI NE?

Amasya'nın şehir merkezinden geçen ve şehre ayrı bir güzellik katan nehrin adı Yeşilırmak'tır.

AMASAYA'NIN GEZİLECEK YERLERİ

Yedi Kuğular Kuş Cenneti

Borabay Gölü

Kral Kaya Mezarları

Halifet Gazi Kümbeti

Gümüşlü Cami

Saraçhane Camii

Bimarhane (Darüşşifa)

Çakallar Tepesi

Terziköy Kaplıcası

Burmalı Minare Cami

AMASYA'NIN NEYİ MEŞHUR?

Amasya’’nın en meşhur yiyeceği bugün Türkiye’nin dört bir yanına hatta yurt dışına gönderilen elmasıdır. Bununla birlikte, bu Orta Karadeniz ilinde birçok yemek lezzetli bir şekilde yapılmaktadır ancak burayı ziyaret edenlere özellikle aşağıda belirtilen yemekleri yemeleri tavsiye edilir.

Bakla Dolması

Çatal Çorba

Bat Yemeği

Elma Tatlısı

Patlıcan Çullaması

Helle Çorbası

Dene Hasudası

Amasya Çöreği

Eli Böğründe

Amasya Usulü Keşkek

Hasuda Tatlısı

Ayva Gallesi

Kalburabastı



