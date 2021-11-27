Türkiye Amasya Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

Amasya Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Amasya Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü 11 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

27 Kasım 2021, Cumartesi 17:29 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 24. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayımlanan (https://pdb.amasya.edu.tr/mevzuat ) Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamayanların başvuruları işleme alınmayacaktır"" açıklaması yapıldı.

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