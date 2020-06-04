Türkiye Amasya Üniversitesi 8 öğretim görevlisi alacak

Amasya Üniversitesi 8 öğretim görevlisi alacak

Türkiye

Amasya Üniversitesi 8 öğretim görevlisi alacak

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada 8 öğretim görevlisi alınacağı bildirildi. Öğretim görevlisi ilanı için son başvuru tarihi 18 Haziran 2020. Amasya Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı hakkındaki detay haberimizde.

04 Haziran 2020, Perşembe 17:01 Son Güncelleme:
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Amasya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır. Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi başvurular, ilanın resmi gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır" denildi.

İlan detayları için tıklayın

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