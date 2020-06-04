Amasya Üniversitesi 8 öğretim görevlisi alacak

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır. Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi başvurular, ilanın resmi gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır" denildi.