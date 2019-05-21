Amasya Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı yayımlandı. Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri bölümüne Hemşirelik lisans mezunu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapmış öğretim görevlisi alınıyor. İşte Amasya Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı ve şartları…

Amasya Üniversitesi Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri bölümüne 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacak.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANININ DETAYLARI