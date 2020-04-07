Taşova Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Kozluca köyünün 14 gün süreyle karantina altına alındığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kozluca köyünün nüfus yoğunluğu, Destek köyüne ve Samsun ili Ladik ilçesi yol ayrımına yakınlığı gibi nedenler dikkate alınarak tedbir alınması gerektiği tavsiye edilmiştir. İl Pandemi Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan tavsiye üzerine, salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 6 Nisan Pazartesi günü saat 24.00 itibarıyla Kozluca köyü, acil sağlık ihtiyaçları hariç ikinci bir emre kadar kolluk marifetiyle 14 gün karantina altına alındı. Karantina mahallinde bulunan vatandaşlarımızın köy dışında olası ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri tarafından karşılanacaktır."

İçişleri'nden karantina açıklaması

İçişleri Bakanlığı tarafından karantina altındaki yerleşim birimleriyle ilgili yapılan açıklamada, "18 ildeki 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezrada olmak üzere 39 yerleşim yerinde karantina uygulanmaktadır." denilmişti.

Artvin’de, corona virüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren karantinaya alınan Borçka ilçesinin giriş ve çıkışları, demir bariyer ve iş makineleri ile kapatılmış, Aralık köyünde de karantina uygulamasına başlanmıştı.

AA







