Amasya'da kamyonet ile TIR çarpıştı: 6 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kamyonet ile TIR'ın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

10 Ekim 2018, Çarşamba 16:36 Son Güncelleme: 10 Ekim 2018, Çarşamba 16:41
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İstanbul'dan Samsun yönüne giden Hasan Erdoğan (34) yönetimindeki 05 DV 644 plakalı kamyonet, Ulubel mevkiinde Beka Gogitidze yönetimindeki KSK-758 yabancı plakalı TIR'la çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan İsa Çolak (24), Mehmet Toprak, (54), Yusuf Duyuran (36), Hüseyin Türkel (52) ile Ali Kepür (52) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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